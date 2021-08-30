حريق في ناطحة سحاب في ميلان وعدم تسجيل ضحايا حتى الآن

(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - لا تزال النيران تلتهم ناطحة سحاب "توري ديل مورو" واقعة في أنتونيني في ميلان، قائمو، منذ ليلة أمس، فيما تسعى السلطات الإيطالية لاكتشاف أسباب هذا الحريق، لاسيما وأن الناطحة مقاومة للحرائق.



واستبعد عمدة مدينة ميلان، جوزيبي سالا، وجود ضحايا، في الوقت الذي بدأ القضاء في التحقيق حول أسبالب هذا الحريق الذي دمر المبنى.



وأوضح قائد رجال الإطفاء في ميلان، جولاينو سانتاجاتا أنه لم يتم السيطرة بشكل كامل على النيران، موضحا أن واجهة المبنى من المرجح أنها مصنوعة من مادة شديدة الاشتعال.



وكتب رئيس بلدية ميلانو، سالا: "أمل أن يتم التحقق عن المسؤولية عن هذا الحريق بسرعة"، موضحا أن المبنى الذي يحترق قد تم بناءه منذ 10 أعوام فقط، وليس من المقبول أن يكون مبنى حديث يصبح خطرا هكذا.



وأوضح سالا، الذي زار موقع الحريق: "بالأمس، مدينتنا عاشت ساعات من القلق العميق بسبب النيران التي ابتلعت المبنة في حي فيجنتينو".



وتتجه أصابع الشك خلف الحريق إلى وقوع ماس كهربائي في الطابق الخامس عشر في المبنى. (أنسامد).



