كوفيد -19: إيطاليا تسجل 6596 حالة إصابة جديدة ، 21 حالة وفاة

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - كشفت وزارة الصحة ، أمس الأربعاء ، إن إيطاليا سجلت 6596 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وتوفي 21 مصابا بفيروس كورونا هنا في ذلك الوقت.



وسجلت يوم الثلاثاء 4845 حالة إصابة جديدة و 27 حالة وفاة بفيروس كورونا.



بلغ عدد الوقيات في إيطاليا بسبب COVID-19 الآن 128136.



وقالت الوزارة إنه تم إجراء 215.748 اختبارا لـ COVID خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وبلغ معدل الإيجابية 3٪.



كان ذلك أعلى من معدل الإيجابية البالغ 2.3٪ يوم الثلاثاء ، عندما تم إجراء 209.719 اختبارًا.



وقالت إن 260 مصابا بكوفيد يتلقون العلاج في العناية المركزة في إيطاليا ، بزيادة اثنين عن يوم الثلاثاء.



وأضاقت الوزارة إن 2309 مرضى بفيروس كورونا موجودون في أجنحة المستشفيات العادية ، بزيادة 113 يوم الثلاثاء (أنسامد).



