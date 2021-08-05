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كوفيد -19: إيطاليا تسجل 6596 حالة إصابة جديدة ، 21 حالة وفاة
معدل إيجابي يصل إلى 3٪
    (أنسامد) - أغسطس 5 - روما - كشفت وزارة الصحة ، أمس الأربعاء ، إن إيطاليا سجلت 6596 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وتوفي 21 مصابا بفيروس كورونا هنا في ذلك الوقت.

    وسجلت يوم الثلاثاء 4845 حالة إصابة جديدة و 27 حالة وفاة بفيروس كورونا.

    بلغ عدد الوقيات في إيطاليا بسبب COVID-19 الآن 128136.

    وقالت الوزارة إنه تم إجراء 215.748 اختبارا لـ COVID خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وبلغ معدل الإيجابية 3٪.

    كان ذلك أعلى من معدل الإيجابية البالغ 2.3٪ يوم الثلاثاء ، عندما تم إجراء 209.719 اختبارًا.

    وقالت إن 260 مصابا بكوفيد يتلقون العلاج في العناية المركزة في إيطاليا ، بزيادة اثنين عن يوم الثلاثاء.

    وأضاقت الوزارة إن 2309 مرضى بفيروس كورونا موجودون في أجنحة المستشفيات العادية ، بزيادة 113 يوم الثلاثاء (أنسامد).

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