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ماتاريلا : التطعيم واجب مدني وأخلاقي
ويحذر من تحور COVID-19
    (أنسامد) - يوليو 29 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إنه كان التزاما أخلاقيا على الناس أن يتم تطعيمهم ضد COVID-19.

    وأضاف ماتاريلا في حفل "المعجبين" التقليدي قبل العطلة الصيفية للبرلمان ، وهي الأخيرة من ولايته التي استمرت سبع سنوات كرئيس للدولة ، "إن الوباء لم يخلف وراءنا بعد لقد تحور الفيروس وأصبح أكثر عدوى. وفكلما طالت مدة انتشاره ، زادت تواتر حدوث طفراته وخطورتها." وأشار "نحن قادرون على احتوائه فقط بفضل اللقاحات،فاللقاح لا يجعلنا معرضين للخطر ، لكنه يقلل بشكل كبير من إمكانية الإصابة بالفيروس وتداوله وخطورته.ولهذه الأسباب ، فإن التطعيم واجب أخلاقي ومدني". (أنسامد).

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