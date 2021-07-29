ماتاريلا : التطعيم واجب مدني وأخلاقي

(أنسامد) - يوليو 29 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو
ماتاريلا إنه كان التزاما أخلاقيا على الناس أن يتم تطعيمهم ضد
COVID-19.
وأضاف ماتاريلا في حفل "المعجبين" التقليدي قبل العطلة الصيفية
للبرلمان ، وهي الأخيرة من ولايته التي استمرت سبع سنوات كرئيس
للدولة ، "إن الوباء لم يخلف وراءنا بعد لقد تحور الفيروس وأصبح
أكثر عدوى. وفكلما طالت مدة انتشاره ، زادت تواتر حدوث طفراته
وخطورتها."
وأشار "نحن قادرون على احتوائه فقط بفضل اللقاحات،فاللقاح لا
يجعلنا معرضين للخطر ، لكنه يقلل بشكل كبير من إمكانية الإصابة
بالفيروس وتداوله وخطورته.ولهذه الأسباب ، فإن التطعيم واجب أخلاقي
ومدني". (أنسامد).