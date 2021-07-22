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إيطاليا/كوفيد: 4259 حالة جديدة ، 21 وفاه أخري
ارتفاع معدل الحالات الإيجابية من 1.6٪ إلى 1.8٪.
    (أنسامد) - يوليو 22 - روما - قالت وزارة الصحة يوم أمس الأربعاء إن هناك 4259 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 21 وفاه أخرى للفيروس، هذا بالمقارنة مع 3558 حالة جديدة و 10 ضحايا أخرى الثلاثاء.

    وأضافت أنه تم إجراء حوالي 235.097 اختبارا إضافيا ، مقارنة بـ218705 يوم الثلاثاء.

    وأشارت إلى ارتفاع معدل الإيجابية من 1.6٪ إلى 1.8٪، بينما انخفضت حالات العناية المركزة سبع حالات ، وارتفع عدد حالات دخول المستشفى إلى اثنين.

    وبلغ عدد الحالات منذ بداية الوباء الآن 4،297،337 ، وعدد الوفيات 127،905. (أنسامد).

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