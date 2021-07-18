البابا فرنسيس: فلنتعلم أخذ استراحة من أعباء الحياة

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - أكد البابا فرنسيس بابا
الفاتيكان اليوم / الأحد / على أهمية الراحة بالنسبة للانسان،
"ليست الراحة الجسدية فحسب، بل هي راحة القلب أيضًا".
وقال البابا في عظته الأسبوعية من نافذة تطل على ساحة القديس بطرس:
لا يكفي أن نوقف نشاطاتنا وإنما نحن بحاجة لأن نرتاح حقًّا. ولكي
نقوم بذلك، علينا أن نعود إلى جوهر الأشياء: علينا أن نتوقف،
ونصمت، ونصلّي، لكي لا نذهب من انشغالات العمل إلى انشغالات
الإجازة.
وأضاف : دعونا نوقف السباق المحموم الذي تمليه علينا جداول
أعمالنا. فلنتعلم أن نأخذ استراحة ونغلق الهاتف المحمول، ونتأمل
الطبيعة ونجدد أنفسنا في الحوار مع الله. (أنسامد).