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البابا فرنسيس: فلنتعلم أخذ استراحة من أعباء الحياة
    (أنسامد) - يوليو 18 - روما - أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم / الأحد / على أهمية الراحة بالنسبة للانسان، "ليست الراحة الجسدية فحسب، بل هي راحة القلب أيضًا".

    وقال البابا في عظته الأسبوعية من نافذة تطل على ساحة القديس بطرس: لا يكفي أن نوقف نشاطاتنا وإنما نحن بحاجة لأن نرتاح حقًّا. ولكي نقوم بذلك، علينا أن نعود إلى جوهر الأشياء: علينا أن نتوقف، ونصمت، ونصلّي، لكي لا نذهب من انشغالات العمل إلى انشغالات الإجازة.

    وأضاف : دعونا نوقف السباق المحموم الذي تمليه علينا جداول أعمالنا. فلنتعلم أن نأخذ استراحة ونغلق الهاتف المحمول، ونتأمل الطبيعة ونجدد أنفسنا في الحوار مع الله. (أنسامد).

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