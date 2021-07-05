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البابا فرانسيس يخضع لعملية جراحية ناجحة في القولون
    (أنسامد) - يوليو 5 - روما - خضع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، لعملية جراحية لتضييق الرتج في القولون، وأظهر البابا ردة فعل جيدة بعد العملية.

    وبعد العملية التي تم إجرائها في مستشفى لم يتم ذكر اسمها في العاصمة الإيطالية روما، منعا لإحداث الكثير من الصخب، تم نقل البابا لقضاء، مساء أمس الاحد، لقضاء ليلته الأولى بعد العملية إلى المستشفى المتعددة جيميلي Gemelli Polyclinic، حيث سيقضي فيها خمسة أيام على الأقل.

    وبحسب النشرة الصادرة في وقت متأخر من مستشفى Gemelli Polyclinic، فإن الباب أظهر ردة فعل جيدة، كما أكدت مصادر غير رسمية في المشفى أن البابا سيخضع إلى برنامج علاجي منتظم بعد الجراحة. (أنسامد).

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