موافقة وكالة الادوية الايطالية علي تنوع الامصال

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - وافقت وكالة الأدوية الإيطالية
(Aifa) على التطعيم المختلط لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا
والذين تلقوا جرعة أولى من AstraZeneca ، لكن المناطق تستمر في
العمل بدون ترتيب معين.
من يتبع المؤشرات ومن يواصل قول لا لمزيج اللقاح ؛ من يوقف عمليات
الاسترداد باستخدام أدوية mRna بدلاً من Astrazeneca حتى يحصل على
ضمانات بشأن الإمدادات الإضافية ويترك إمكانية اختيار ما إذا كنت
ستحصل على الجرعة الثانية من الدواء الأنجلو-سويدي أم لا حتى لو
كان عمرك أقل من 60 عامًا.
باختصار ، لا يزال هناك خط مشترك بين المناطق حتى بعد قرار وزارة
الصحة الذي أعطى إشارات قطعية - أكدها أيضًا الوزير روبرتو
سبيرانزا أمس - حول استخدام Astrazeneca وفتح جبهة جديدة:
والنتيجة هي الفوضى التي تزيد من الارتباك وفقدان الثقة من جانب
المواطنين بسبب الانفتاح على مزيج اللقاح - الذي لا تكون مواقف
الخبراء فيه إلا جرانيتية - وبسبب التغيير اللافت للمسار الرابع
منذ بداية العام ، فرض الخبراء على Astrazeneca في ضوء الأدلة
العلمية الجديدة وتحسين الوضع الوبائي. (أنسامد).