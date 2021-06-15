موافقة وكالة الادوية الايطالية علي تنوع الامصال

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - وافقت وكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) على التطعيم المختلط لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين تلقوا جرعة أولى من AstraZeneca ، لكن المناطق تستمر في العمل بدون ترتيب معين.



من يتبع المؤشرات ومن يواصل قول لا لمزيج اللقاح ؛ من يوقف عمليات الاسترداد باستخدام أدوية mRna بدلاً من Astrazeneca حتى يحصل على ضمانات بشأن الإمدادات الإضافية ويترك إمكانية اختيار ما إذا كنت ستحصل على الجرعة الثانية من الدواء الأنجلو-سويدي أم لا حتى لو كان عمرك أقل من 60 عامًا.



باختصار ، لا يزال هناك خط مشترك بين المناطق حتى بعد قرار وزارة الصحة الذي أعطى إشارات قطعية - أكدها أيضًا الوزير روبرتو سبيرانزا أمس - حول استخدام Astrazeneca وفتح جبهة جديدة: والنتيجة هي الفوضى التي تزيد من الارتباك وفقدان الثقة من جانب المواطنين بسبب الانفتاح على مزيج اللقاح - الذي لا تكون مواقف الخبراء فيه إلا جرانيتية - وبسبب التغيير اللافت للمسار الرابع منذ بداية العام ، فرض الخبراء على Astrazeneca في ضوء الأدلة العلمية الجديدة وتحسين الوضع الوبائي. (أنسامد).



