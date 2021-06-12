إيطاليا-أسترازينكا: ستكون الجرعة الثانية من فايزر أو مودرنا

(أنسامد) - يونيو 12 - روما - قالت لجنة CTS COVID الحكومية يوم الجمعة إن لقاح AstraZeneca موصى به بشدة لمن هم فوق الستينيات من العمر ، بينما بالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين تلقوا بالفعل حقنة AZ ، ستكون الجرعة الثانية مع لقاح Pfizer أو Moderna.



جاء الحكم بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 18 عاما بعد أن حصلت على أول جرعة من أسترا زينيكا.



وقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ، فرانكو لوكاتيلي ، إن إيطاليا واحدا من بين كل أربعة تلقى ضربة مزدوجة ، وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا إن واحدًا من كل اثنين حصل على الأول.



قال سبيرانزا يوم الجمعة إنه سيوقع مرسوما يجعل إميليا رومانيا ، لاتسيو ، بيمونتي بوليا ومقاطعة ترينتو المستقلة ذات الخطورة المنخفضة من COVID ، اعتبارًا من يوم الاثنين ، قائلاً `` نحن على المسار الصحيح ، لدينا 26 حالة ، ثانيًا الأفضل في الاتحاد الأوروبي ".



ستنضم المناطق الأربع والمقاطعة إلى أبروتسو وليجوريا وأومبريا وفينيتو وموليزي وفريولي فينيتسيا جوليا وسردينيا ، مما يجعل ثلثي السكان الإيطاليين ، أي أكثر من 40 مليون شخص ، يخضعون لأدنى قيود COVID.



وقال سبيرانزا إن النتائج الجيدة كانت ثمرة إطلاق لقاح شهد الآن حصول إيطالي واحد من بين إثنين على جرعته الأولى من اللقاح.



(أنسامد).



