إيطاليا : خبراء CTS يفحصون استخدام AstraZeneca على الشباب

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - من المقرر أن تقوم لجنة خبراء اللجنة العلمية Comitato Tecnico Scientifico )CTS) بتقديم المشورة للحكومة بشأن معركتها ضد COVID-19 للتعبير عن رأيها قريبًا حول استخدام لقاح AstraZeneca على الشباب.



تمت الموافقة على حقنة AstraZeneca لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا ، ولكن في إيطاليا يوصى بها فقط لمن هم فوق 60 عامًا بسبب صلاتهم بحالات نادرة من جلطات الدم لدى الشباب.



ومع ذلك ، هذا ليس حظرًا صريحًا ويتم استخدام AstraZeneca على نطاق واسع في إيطاليا لمن هم دون الستينيات ، خاصة وأن الحكومة جعلت من الممكن لجميع الفئات العمرية للبالغين حجز اللقاحات ، وليس فقط الأكبر سنًا والأشخاص الذين يعتبرون عرضة للخطر.



لقد برز السؤال في المقدمة مع حرص العديد من الشباب على التطعيم للحصول على الجرين باس التي تمكنهم من السفر وحضور مناسبات معينة.



ألغت سلطة صحية في نابولي "يوم مفتوح" للتطعيم المخطط له للشباب الذي يتضمن تلقيح AstraZeneca.



قد تقرر CTS حظر لقاح AstraZeneca لمن هم دون 30 أو أقل من 50 عامًا ، وفقًا للتقارير. (أنسامد).



