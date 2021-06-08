استدعاء سفير الامارات في ايطاليا

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - استدعت وزارة الخارجية الايطالية اليوم سفير دولة الامارات العربية المتحدة بايطاليا للتعبير عن الاستياء و الدهشة لرفض دولة الامارات السماح لطائرة تابعة لسلاح الجو الايطالي بالمرور فوق المجال الجوي الاماراتي.



بناء على تعليمات من وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو ، استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية السفير إيتوري سيكي اليوم سفير الامارات لدي روما عمر الشامسي .



يؤكد بيان الخارجية ان الأمين العام للوزارة اعرب عن دهشته وخيبة أمله الكبيرة تجاه الرفض الغير متوقع والذي يصعب فهمه ،من جانب دولة الامارات العربية المتحدة في إشارة إلى رفض ابوظبي السماح لطائرة من طراز بوينج 767 التابعة لسلاح الجو الايطالي بالتحليق فوق المجال الجوي الإماراتي.



كانت الطائرة تحمل اربعون من الصحفيين الإيطاليين متوجهين إلى هيرات بافغانستان حيث يزورها وزير الدفاع لورنزو جويريني الذي توجه لتحية الوحدة الوطنية في مرحلة الانسحاب من أفغانستان .



هبطت الطائرة في الدمام بالمملكة العربية السعودية ، وأعيد تشغيلها بعد ساعتين متجهة إلى هيرات متخذة مسارا جديدا باتجاه الشمال.



توترت العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعد قرار الحكومة الإيطالية حظر بيع الأسلحة لدولة الامارات نتيجة مشاركتها في قصف اليمن. (أنسامد).



