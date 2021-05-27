إيطاليا-كوفيد: 3937 حالة جديدة و 121وفاه

(أنسامد) - مايو 27 - روما - قالت وزارة الصحة يوم الأربعاء إن هناك 3937 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 121 ضحية أخرى للفيروس.



هذا بالمقارنة مع 3224 حالة جديدة و 166 ضحية أخرى الثلاثاء .



تم إجراء حوالي 260962 اختبارًا إضافيًا مقارنة بـ 252646 يوم الثلاثاء.



ارتفع معدل الحالات الإيجابية بنسبة 0.3٪ من 1.2٪ إلى 1.5٪.



وانخفضت حالات العناية المركزة بمقدار 45 حالة ، وانخفض عدد حالات الدخول إلى المستشفى بمقدار 439.



وبلغت حصيلة الحالات منذ بداية الوباء 4،201،827 ، وعدد القتلى 125،622.



وبلغ عدد المتعافين والمغادرون منذ بداية الوباء الآن 3816176 بزيادة 11930 يوم الثلاثاء.



انخفض الموجب حاليًا إلى 260،029 (-8،116). هناك 250.633 شخصًا في عزلة منزلية (-7.632). (أنسامد).



