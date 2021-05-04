ايطاليا-كوفيد..5948 أقل حصيلة يومية من اكتوبر 2020

(أنسامد) - مايو 4 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 5948 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 256 حالة وفاةأخرى بالفيروس.



وذلك بالمقارنة مع 9148 حالة جديدة و 144 ضحية أخرى يوم الأحد.



و تعتبر تلك أدنى حصيلة يومية للحالات المكتشفة منذ 13 أكتوبر عندما كان هناك 5898 حالة.



تم إجراء حوالي 121829 اختبارًا إضافيًا مقارنة بـ156872 يوم الأحد.



وانخفض معدل الإيجابية بنسبة 0.9٪ من 5.8٪ إلى 4.9٪.



كم انخفضت حالات العناية المركزة بمقدار 34 حالة ، وارتفع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات بنسبة 50 بالمائئة...و ارتفع عدد المتعافين من 3.5 مليون إلى 3505.717.



وبلغت حصيلة الحالات منذ بداية الوباء الي الآن 4،050،708 ، وعدد الوفيات الي 121،433. (أنسامد).



