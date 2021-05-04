ايطاليا-كوفيد..5948 أقل حصيلة يومية من اكتوبر 2020
ليبيا:المنفي يبحث مع الوفد التركي تعزيز العلاقات الثنائية
شرطة دبي تنظم ملتقى العرب الافتراضي للابتكار والمستقبل
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
جدارية المغني فيديز يحمل ميكروفوناً يعلوه رمز تلفزيون الدولة
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر