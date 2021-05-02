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وزير الخارجية الإيطالي يلتقي نظيره العراقي
    (أنسامد) - مايو 2 - روما - استقبل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم / الأحد / نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بمقر الوزارة في العاصمة الايطالية روما.

    وقالت الخارجية الايطالية في صفحتها بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين ومساهمة ايطاليا في التحالف الدولي لمحاربة داعش وبعثة الناتو في العراق.

    كما تطرق اللقاء أيضا للقضايا الإقليمية والتعاون الثقافي والتنموي بين البدلين والملف الإيراني. ونوهت الخارجية الايطالية أن العراق دولة ذات أولوية بالنسبة لايطاليا. (أنسامد).

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