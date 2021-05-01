إيطاليا:تطعيم أكثر من نصف مليون شخص ضد كورونا في يوم واحد

(أنسامد) - مايو 1 - روما - قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا يوم الجمعة، إن إيطاليا حققت هدفها المتمثل في تطعيم نصف مليون شخص يوميا، حيث تلقى أكثر من 500 ألف شخص التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .



وكتب سبيرانزا في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شاكرا العاملين الصحيين على جهودهم: "اللقاح هو الطريقة الحقيقية للخلاص من هذه الأشهر الصعبة.



وكانت حكومة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي قد حددت الهدف في منتصف آذار / مارس للوصول إلى هدف تطعيم 500 ألف شخص يوميا بحلول نهاية أبريل.



واعتبارا من صباح اليوم الجمعة ، تم اعطاء اكثر من 4ر19 مليون جرعة فى الدولة المطلة على البحر الأبيض المتوسط والتي يصل تعداد سكانها إلى 60 مليون نسمة (أنسامد).



