ريجيني..تاجيل جلسة استماع الشهادات الجديدة الي 25 مايو

(أنسامد) - أبريل 29 - روما - تم تأجيل جلسة الاستماع الأولية ضد أربعة من أفراد المخابرات المصرية المتهمين بخطف وتعذيب وقتل الباحث الايطالي في مصر جوليو ريجيني إلى 25 مايو.



يرجع قرار التاجيل الي اصابة احد افراد هيئة الدفاع بفيروس كورونا . في جلسة اليوم حضر والدا ريجيني ، كلاوديو وباولا. في قاعة المحكمة أيضا المدعي العام لروما ميشيل بريستيبينو.



فيما يتعلق بالمتهمين هم طارق صابر ، وأسر كامل محمد إبراهيم ، وحسام حلمي ، ومجدي إبراهيم عبد العال شريف.



وتتراوح الاتهامات الموجهة ضدهم من قبل المدعي العام سيرجيو كولايوكو بين الخطف و القتل العمد و التعذيب . (أنسا)

الصورة ..لاسرة ريجيني بعد الخروج من قاعة المحكمة علي اليمين الاب و الام