خطة الانتعاش الايطالية إلى الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع"

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - أكد ذلك وزير الاقتصاد الايطالي دانييل فرانكو انه بعد الحصول على الضوء الأخضر من الغرفتين ، سترسل إيطاليا سجل خطة الانتعاش الاقتصادي الخاصة بها إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي "بحلول نهاية هذا الأسبوع".



جاء ذلك في رسالة مشتركة حول خطط كل من ايطاليا مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ، برونو لو مير ، ووزير المالية الألماني ، أولاف شولتز ، ووزيرة الاقتصاد ووزير الماليةالاسبانية ناديا كالفينو.



هذا ما أكده وزير الاقتصاد ، دانييل فرانكو ، موضحًا أن "التضمين هو هدف عام" لجميع مهام الخطة... "تم تطويره على أساس ثلاثة أبعاد رئيسية: المساواة بين الجنسين ، وإدماج الشباب وتقليل الفوارق الإقليمية".



على وجه الخصوص ، يتم تخصيص 40٪ من الموارد للجنوب ، من أجل "سد فجوة لا تزال كبيرة جدًا مع الشمال".



يأتي الضوء الأخضر للبرلمان الإيطالي لخطة الإنعاش من قبل ماريو دراجي دون قلق على الحكومة.



وتوفر الخطة البالغة 248 ملياراً 82 ملياراً لنمو الجنوب ، وملياراً لسكن الطلاب ونصف مليار للمنح الدراسية. أكثر من 18 مليار للمكافأة الممتازة (أيضًا في الفنادق) بالاضافة لتسهيلات مهمة" للمكافأة البيئية. (أنسامد).



