إيطاليا تحظر دخول المسافرين القادمين من الهند بسبب كورونا

(أنسامد) - أبريل 25 - روما - أعلنت السلطات في إيطاليا حظر دخول المسافرين القادمين من الهند إلى أراضيها، بسبب تدهور الوضع الوبائي في الهند نتيجة تفشي فيروس كورونا.



وكتب وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا في صفحته بموقع "فيس بوك" : لقد وقعت مرسومًا جديدًا يحظر على أي شخص كان في الهند الاسبوعين الماضيين دخول إيطاليا، مضيفا : يمكن للمقيمين الإيطاليين العودة ولكن يجب عليهم إجراء اختبار كورونا عند المغادرة والوصول والبقاء في الحجر الصحي عند عودتهم.



وتابع : يجب على أي شخص كان في الهند خلال الـ 14 يومًا الماضية وهو موجود بالفعل في ايطاليا الاتصال بالسلطات الصحية لاجراء فحصوصات. (أنسامد).



