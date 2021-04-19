دراجي:تخفيف قيود كوفيد -19 اعتبارًا من 26 أبريل

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - أعلن رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي أن الحكومة ستبدأ بشكل كبير في تخفيف القيود الإيطالية المرتبطة بـ COVID-19 اعتبارًا من 26 أبريل.



وقال إن الحكومة اتخذت مخاطرة محسوبة "تستند إلى بيانات (العدوى) التي تتحسن".



تعيد الحكومة إدخال المناطق الصفراء ذات الخطورة المتوسطة إلى نظام القيود المتدرج في البلاد ، مما يعني أن المطاعم ستكون قادرة على خدمة الناس على الطاولات الخارجية والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية ستكون قادرة على استئناف العمل في الهواء الطلق.



في الوقت الحالي ، لا يوجد في إيطاليا سوى مناطق حمراء عالية الخطورة أو مناطق برتقالية متوسطة الخطورة ، حيث يمكن للحانات والمطاعم فقط تقديم الوجبات السريعة أو التوصيل للمنازل.



سيعود طلاب المدارس الثانوية بنسبة 100٪ لحضور الدروس في الفصل يوم 26 أبريل ، باستثناء المناطق الحمراء.



في الوقت الحالي ، يقوم طلاب المدارس الثانوية في المناطق الحمراء بدروس عبر التعلم عن بعد ، جنبًا إلى جنب مع تلاميذ في السنة الثانية والثالثة من المدرسة الإعدادية.



وقال إن الحظر المفروض على التنقل بين منطقة إيطاليا سينتهي أيضًا...حيث سيتم السماح للأشخاص بالتنقل بين المناطق الصفراء بينما سيكون من الممكن الحصول على تصريح للتنقل بين المناطق ذات الألوان المختلفة.



وقال رئيس الوزراء إنه واثق مما إذا لم يكن من الضروري تشديد القيود مرة أخرى إذا احترم الناس قواعد التباعد الجسدي وارتداء أقنعة الوجه. وقال إن التخفيف التدريجي للقيود كان وسيلة للوصول إلى المجموعات الأكثر تضررا من الإجراءات ، مثل أصحاب الحانات والمطاعم والصالة الرياضية وأصحاب المتاجر ، الذين نظموا سلسلة من الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة. (أنسامد).



