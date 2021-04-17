دراجي: تخفيف قيود كوفيد -19 اعتبارا من 26 أبريل

(أنسامد) - أبريل 17 - روما - أعلن رئيس الوزراء ماريو دراجي يوم الجمعة أن الحكومة ستبدأ بشكل كبير في تخفيف القيود الإيطالية المرتبطة بـ COVID-19 اعتبارًا من 26 أبريل.



وقال إن الحكومة اتخذت مخاطرة محسوبة "تستند إلى بيانات (العدوى) التي تتحسن".



تعيد الحكومة إدخال المناطق الصفراء ذات الخطورة المتوسطة إلى نظام القيود المتدرج في البلاد ، ولكن في "نسخة معززة" مما يعني أن المطاعم ستكون قادرة على خدمة الناس على الطاولات الخارجية والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية ستكون قادرة على استئناف العمل طالما أنهم تجري في الهواء الطلق.



في الوقت الحالي ، لا يوجد في إيطاليا سوى مناطق حمراء عالية الخطورة أو مناطق برتقالية متوسطة الخطورة ، حيث يمكن للحانات والمطاعم فقط تقديم الوجبات السريعة أو التوصيل للمنازل. (أنسامد).



