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دراجي في ليبيا اليوم بهدف عودة إيطاليا للقيادة
    (أنسامد) - أبريل 6 - روما - يصل رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي الي ليبيا. صباح اليوم بهدف إعادة تأكيد القيادة الإيطالية التي حجبتها ، في الأشهر الأخيرة ، الهيمنة التركية في طرابلس والهيمنة الروسية في برقة.

    تعتبر هذه الزيارة الاولي لدراجي خارج البلاد منذ توليه منصبه علي رأس الحكومة الايطالية يظهر بالفعل في هذا الشكل هدف مهمة رئيس الوزراء في طرابلس ، والتي تعود إلى "رؤية" الاستقرار السياسي: وتوضح مصادر قريبة من الملف أن زيارة دراجي "لها قبل كل شيء قيمة رمزية". ليبيا ، وإن كانت بصعوبة ، بدأت تعود إلى مسارها في اتجاه الانتخابات السياسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل. لها رئيس وزراء معترف به في طرابلس وبرقة وصوتت بإجماع سياسي واضح.

    وبالنسبة لإيطاليا ، بعد فترة من "الغياب" ، تنفتح من جديد الدبلوماسية (مثل افتتاح القنصلية في بنغازي) ، والاقتصادية ، وكذلك بشأن التعاون بشأن المهاجرين.

    هذه هي الملفات الثلاثة التي سيفحصها دراجي مع دبيبة في الاجتماع الذي سيعقد في طرابلس صباح اليوم وسيليه إعلان مشترك. وسيعود رئيس الوزراء ، الذي سيلتقي أيضًا رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس أحمد المنفي في طرابلس ، إلى روما بعد الظهر.

    وسيسافر دراجي إلى ليبيا بوفد يضم وزير الخارجية لويجي دي مايو.

    (أنسامد).

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