ايطاليا:اجراءات احترازية اثناء عيد الفصح

(أنسامد) - أبريل 4 - روما - قامت السلطات الايطالية بفرض اجراءات احترازية في البلاد اثناء عيد الفصح لتجنب تدهور الوضع الوبائي .



في الأيام الأولى من الأيام الثلاثة التي توقف فيها التنقل في الشارع ، تمت الإشارة بشكل خاص إلى الطوابير الطويلة ، في بعض المدن ، للمواطنين الذين ينتظرون دخول السوبر ماركت. في تورينو على الأرصفة وقف ما يصل إلى 25 شخصًا في طابور في انتظار دخول المخابز ومحلات الحلويات والمحلات الشهية.



تزدهر المبيعات في الأسواق المحلية وأكشاك الحلويات والفواكه والخضروات والأجبان واللحوم المجففة بالاضافة الي أولئك الذين أرادوا شراء الزهور أو ترتيبات قضاء العطلات .



حتى في فلورنسا التجمعات `` العفوية '' أمام محلات السوبر ماركت والأسواق ، أيضًا كنتيجة لتحديد اعداد الدخول ، جاء الناس الذين يقفون لانتظار الدور ليحتلوا تقاطعات الشوارع: مشاهد تستحضر ما شوهد خلال الإغلاق الأول في الربيع الماضي ، تتمثل مهمة 70.000 من ضباط إنفاذ القانون في الميدان أيضًا في ضمان حظر السفر حتى في بلديتهم ، إن لم يكن ذلك على سبيل الاستعجال ، أو ممارسة النشاط البدني بالقرب من المنزل أو زيارة الأقارب أو أصدقاء بحد أقصى شخصين . (أنسامد).



