البابا فرنسيس يزور الفقراء الذين يتلقون لقاح كورونا
نافالني : الاتحاد الأوروبي قلق من حرمانه من العلاج
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بالسعودية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
نابولي..مسيرة احتجاجية للأطفال والآباء على دراجات لإعادة فتح المدارس
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات
ايطاليا..كرنفالات
تاريخ روما و بومباي في معرض في الكولوسيوم