البابا فرنسيس يزور الفقراء الذين يتلقون لقاح كورونا

(أنسامد) - أبريل 2 - روما - قام البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم / الجمعة / بزيارة الفقراء والمشردين الذين يتلقون لقاح فيروس كورونا داخل الفاتيكان.



بمناسبة يوم الجمعة العظيمة ، زار البابا قاعة بولس السادس في الفاتيكان حيث أقيم مركز تطعيم ضد فيروس كورونا للمشردين وغيرهم من الذين يواجهون صعوبات اقتصادية.



وقال المكتب الصحفي بالفاتيكان إن البابا رحب بالأطباء والممرضات، وشاهد تجهيز جرعات اللقاح. وأضاف أن نحو 800 من بين 1200 شخض سيحصلون على اللقاح في الفاتيكان هذا الأسبوع تم تطعيمهم حتى الآن.



(أنسامد).



