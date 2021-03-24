دي مايو: الأولوية في ليبيا لمكافحة الهجرة والإرهاب

(أنسامد) - مارس 24 - روما - تصدر الملف الليبي اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ونظيره الأمريكي، توني بلينكن، خلال مناقشات دارت بينهما على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو، في العاصمة البلجيكية، بروكسل.



ووصل دي مايو صباح الثلاثاء، إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو. وعلى هامش الاجتماع، أجرى دي مايو مباحثات لمدة ساعة مع نظيره الأمريكي.



وأوضح دي مايو أن ليبيا تصدرت النقاش الذي أجراه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو، مضيفا:" ليبيا تمثل أولوية لنا لأن مشكلة تدفق اللاجئين الكبيرة قد تتفاقم في هذه اللحظة مع مجيء الصيف".



وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية بالقول إن ضمان الاستقرار في ليبيا، حتى مع الالتزام القوي الذي تبديه الولايات المتحدة، يعني وقف التدفق (المهاجرين) وتجنب خطر التطرف، ومن ثم الإرهاب، على بعد مئات الكيلومترات القليلة من الشواطئ الإيطالية.



وناقش الوزيران العلاقات الأمريكية الإيطالية والملف الليبي، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو. (أنسامد).



