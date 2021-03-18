مبعوث إيطاليا في مهمة إلى طرابلس للتأكيد على أولوية العلاقات

(أنسامد) - مارس 18 - روما - يجري المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية لليبيا، السفير باسكوالي فيرارا، زيارة إلى العاصمة الليبية، طرابلس، للتأكيد على الأولوية التي تضعها روما لعلاقتها مع طرابلس.



وخلال مهمته، التقى فيرارا بوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، نجلاء المنقوش، حيث نقل إليها رسالة من نظيرها الإيطالي، لويجي دي مايو، والتي عبر فيها عن دعم إيطاليا الكامل لليبيا في هذه المرحلة الانتقالية.



وقال فيرارا لوكالة "أنسا":" العلاقات الثنائية مع ليبيا أولوية، ونحن نعمل على معالجة معا وبطريقة أكثر منهجية، القضايا ذات الاهتمام المشترك، بداية من الهجرة وحتى وجود الشركات الإيطالية الموجودة في البلاد، في إطار مزيد من الاستقرار والأمن".



وكشف الدبلوماسي الإيطالي أن اجتماعات سياسية ستعقد بين البلدين خلال الأسابيع المقبلة. (أنسامد).



