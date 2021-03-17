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دبلوماسي إيطالي: تعيين حكومة جديدة يمثل تغيير كبير في ليبيا
مبعوث الخارجية الإيطالية: روما ستدعم إعادة بناء دولة موحدة
    Libyaian Prime Minister Abdul Hamid Dbeibah visits Egypt

    (أنسامد) - مارس 17 - روما - أشاد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية لليبيا، السفير باسكوالي فيرارا بتغير المسار الذي تعيشه ليبيا في الوقت الحالي مع تعيين حكومة جديدة تحظى بشرعية قائمة على تصويت برلماني.

    وبين السفير خلال ندوة على الانترنت نظمها معهد الشؤون الدولية الإيطالي، أن روما ستدعم إعادة بناء دولة موحدة في ليبيا، مشيرا إلى أن ولادة حكومة انتقالية في ليبيا تحظى بالشرعية عبر تصويت برلماني لأول مرة منذ سنوات، يمثل تغيير كبير في المسار الانتقالي في ليبيا، لأنه سيضع نهاية لفكرة التدخل العسكري وتعيد كلمة السياسة.

    وأضاف المبعوث أن الأمل حاليا في أن يبدأ مسار إنهاء الاستعمار الجديد من أجل إعادة بناء دولة موحدة، مشيرا إلى أن إيطاليا ستدعم هذه العملية. (أنسامد).

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