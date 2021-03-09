ايطاليا-كوفيد: عدد القتلى يتجاوز 100000

(أنسامد) - مارس 9 - روما - قالت وزارة الصحة الإيطالية إن عدد الوفيات بسبب كوفيد تجاوز 100 ألف .\ وأضافت أنه مع تسجيل 348 حالة وفاة أخرى في الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ارتفع عدد القتلى إلى 100103.



يأتي هذا بعد أكثر من عام بقليل من وفاة أنطونيو تريفيسان البالغ من العمر 78 عامًا في بلدة Vo 'Euganeo في فينيتو.



وقالت الوزارة إنه تم اكتشاف حوالي 13902 حالة إصابة جديدة بـ COVID خلال الـ 24 ساعة الماضية ، انخفاضًا من 20765 حالة يوم الأحد في الانخفاض المعتاد يوم الاثنين. كما بلغ إجمالي عدد الحالات منذ بداية الوباء الآن 3،081،368.



تم إجراء حوالي 184684 اختبارًا في الـ 24 ساعة الماضية مقارنة ب 271336 يوم الأحد.



انخفض معدل الإيجابية بنسبة 0.1٪ من 7.6٪ إلى 7.5٪.



ارتفعت حالات العناية المركزة بمقدار 95 حالة ، وارتفعت حالات الدخول إلى المستشفى بمقدار 687 حالة (أنسامد).



