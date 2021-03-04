إيطاليا : 20884 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19

(أنسامد) - مارس 4 - روما - قالت وزارة الصحة الإيطالية يوم أمس الأربعاء إن هناك 20884 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 و 347 وفاه أخرى في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية. هذا مقارنة بـ 17083 حالة جديدة و 343 ضحية جديدة الثلاثاء.



وبلغ إجمالي عدد الحالات منذ بداية الوباء الآن 2،976،274. ارتفع عدد الوفيات إلى 98635.



الحالات الإيجابية الحالية هي 437.421 ، بزيادة 6425 عن يوم الثلاثاء.



وبلغ عدد المتعافين والمغادرون منذ بداية الوباء الآن 2440218 بزيادة 14068 عن يوم الثلاثاء.



تم إجراء حوالي 358884 اختبارا إضافيا ، مقارنة بـ 335983 يوم الثلاثاء. وبلغ معدل الإيجابية 5.8٪ ارتفاعاً من 5.1٪ الثلاثاء.



ارتفع عدد حالات العناية المركزة بمقدار 84 حالة ، وارتفعت حالات الدخول إلى المستشفيات بنسبة 193. و في بريشيا ، كان هناك 1325 حالة جديدة ، و 1026 في ميلانو. (أنسامد).



