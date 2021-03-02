جينتيلوني:على إيطاليا اتخاذ المزيد من الخطوات بشأن الإصلاحات

(أنسامد) - مارس 2 - روما - قال مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبية باولو جينتيلوني في منتدى أنسا إن إيطاليا تقوم بعمل جيد مع خطة التعافي من فيروس كورونا COVID-19 بينما شدد على الحاجة إلى مزيد من العمل في إصلاحاتها المقترحة.



وقال إن الخطة الوطنية للصمود والتعافي (PNRR) في إيطاليا أعدت للحصول على أكثر من 200 مليار يورو في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة من برنامج الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي ، وهو أمر جيد فيما يتعلق "بالأهداف الاستراتيجية الرئيسية".



وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي السابق "لكن لا تزال هناك خطوات للأمام ، ليس فقط من حيث تحديد الاستثمارات والأطر الزمنية لتحقيق الأهداف ، ولكن قبل كل شيء من حيث الإصلاحات". وقال إن هذه الإصلاحات تتعلق "بالمنافسة والأطر الزمنية للعدالة المدنية وفعالية الخدمة المدنية والتهرب الضريبي".



قال جنتيلوني إنه لا توجد دولة متأخرة في إعداد خطط التعافي الخاصة بها ، وأعرب عن أمله في تخصيص حصة 13٪ من "التمويل المسبق" لبعض دول الاتحاد الأوروبي على الأقل قبل الصيف. (أنسامد).



