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ايطاليا..تمديد حظر السفر بين المناطق حتى 27 مارس
    (أنسامد) - فبراير 23 - روما - وافق رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي على مرسوم يمدد حظر السفر بين كافة مناطق إيطاليا حتى 27 مارس...ياتي الحظر جزء من القيود التي تهدف إلى محاربة انتشار فيروس كورونا.

    قال وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرنزا انه "لا غنى عن الاستمرار في القيود مع (انتشار كوفيد) المتحور.

    كانت أحدي الانتقادات الموجهة إلى حكومة كونتي الإعلان بشكل متكرر عن قرارات بشأن قيود فيروس كورونافي اللحظة الأخيرة ، مما يمنح الأنشطة التجارية القليل من الوقت للتكيف أو مما يعني أن الاستعدادات مكلفة في ضوء القيود. (أنسامد).

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