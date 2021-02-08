رئيس الحكومة الإيطالية المكلف.. "كورونا" أولا

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - تستأنف بعد ظهر اليوم الاتصالات بين دراجي و زعماء الاحزاب الايطالية لتشكيل الحكومة الايطالية الجديدة..ومن المقرر ان تستمر المشاورات اليوم و غدا..



كان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا،قد كلف الأربعاء الماضي محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي بتشكيل حكومة جديدة.



ويتعين على "دراجي" إجراء محادثات مع الأحزاب السياسية لمحاولة حشد الدعم لحكومة ستتولى مهمة إدارة أزمتي فيروس كورونا والاقتصاد في إيطاليا.



وكان ماتاريلا أعرب مساء الثلاثاء عن رغبته في أن تقود البلاد حكومة "رفيعة المستوى" قادرة "على مواجهة الأزمات الخطيرة الحالية، الصحية والاجتماعية والاقتصادية"، وهو تعريف يتوافق تماماً مع مؤهّلات دراجي الذي يُعزى إليه الفضل في إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون في 2012.



و26 يناير/كانون الثاني، قدمت الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبي كونتي، استقالتها، عقب أزمة سياسية بسبب انهيار تحالف الحكومة الائتلافية المكون من 4 أحزاب.



واضطرت الحكومة للاستقالة، بعدما فقد كونتي الأغلبية البرلمانية إثر انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي "إيطاليا فيفا"، من الائتلاف الحاكم في 13 يناير/ كانون الثاني. (أنسامد).



