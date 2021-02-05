ايطاليا : ماريو دراغي يواصل مشاورات تشكيل الحكومة

(أنسامد) - فبراير 5 - روما - تسير مشاورات رئيس الوزراء الايطالي المكلف ماريو دراغي مع الأحزاب السياسية الإيطالية على قدم وساق اليوم / الجمعة / بشأن التشكيل النهائي للحكومة مع عقد اجتماعات مع العديد من المجموعات الأكبر في البرلمان.



حصل الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي على تفويض من الرئيس سيرجيو ماتاريلا لتشكيل حكومة هذا الأسبوع بعد انهيار حكومة رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي.



يحتاج دراغي الآن إلى معرفة ما إذا كان سيحصل على دعم الأغلبية العاملة في البرلمان.



بعد محادثات مع العديد من الأحزاب الصغيرة يوم الخميس، من المقرر أن يلتقي ماريو دراغي الجمعة مع الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، واطراف حزب "إيطاليا فيفا" التي كانت تشكل جزءًا من التحالف الذي دعم كونتي، وحزب "أخوة إيطاليا" اليميني وحزب فورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني.



ومن المقرر أن تختتم جولة المشاورات يوم السبت باجتماعات مع حركة خمس نجوم، التي كانت أيضًا جزءًا من الأغلبية الحاكمة الأخيرة، وحزب الرابطة اليميني بزعامة ماتيو سالفيني. (أنسامد).



