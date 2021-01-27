ايطاليا..بدء مشاورات تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة كونتي

(أنسامد) - يناير 27 - روما - صرح السيناتور بيير فرديناندو كاسيني عضو مجلس الشيوخ الايطالي ان كونتي ارتكب اخطاء فادحة علي المستويين السياسي و الفني خلال رئاسته لمجلس الوزراء الايطالي .



و اشار في تحليله للازمة السياسية الايطالية الحالية ان كونتي ليس امامه سوي اعادة ماتيو رنزي و فيفا ايطاليا الي الائتلاف الحكومي..و اضاف ان كونتي هو الوحيد الذي يمكنه الحفاظ علي الائتلاف الحاكم من الانهيار.



قال مكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي قدم استقالته إلى ماتاريلا أمس الثلاثاء، مما يفتح الطريق أمام مشاورات رسمية حول سبل التغلب على الأزمة السياسية.



وأضاف المكتب في بيان أن ماتاريلا سيبدأ بعد ظهر الأربعاء مشاورات مع زعماء الأحزاب، وأنه طلب من كونتي البقاء في المنصب للقيام بأعمال رئيس الوزراء لحين انتهاء المحادثات.



وفقد كونتي أغلبيته المطلقة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي عندما انسحب شريكه الأصغر حزب إيطاليا فيفا (تحيا إيطاليا) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي من ائتلافه بسبب خلاف حول أسلوب تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا والركود الاقتصادي. (أنسامد).



