أزولينا:اعلان قرارات الامتحانات النهائية قريبا

انسامد - 11 يناير - كانون الثاني - قالت وزيرة التعليم لوسيا
أزولينا ان العودة الي المدارس ستكون تدريجية بدئا من توسكانا و
ابروزو وفال داوستا بنسبة 50 بالمائة.
و اشارت الي ان جميع المناطق الأخرى قررت تأجيل العودة إالي
المدارس ما بين 18 يناير إلى 1 فبراير.
ومن المقرر أن تبدأ الاحتجاجات وحشود الفلاش اليوم حيث يطلب
الأطفال والطلاب والمعلمون ، من الشمال إلى الجنوب ، السماح لهم
بالعودة إلى المدرسة.
و شرحت الوزيرة انه من الصعب على الطلاب فهم سبب عدم عودتهم إلى
المدرسة لان الذهاب الي المدرسة حق دستوري .. و اكدت ان "في
المناطق ذات الخطوط الصفراء كل شيء مفتوح باستثناء المدرسة
الثانوية .