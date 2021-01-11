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أزولينا:اعلان قرارات الامتحانات النهائية قريبا
    انسامد - 11 يناير - كانون الثاني - قالت وزيرة التعليم لوسيا أزولينا ان العودة الي المدارس ستكون تدريجية بدئا من توسكانا و ابروزو وفال داوستا بنسبة 50 بالمائة.

    و اشارت الي ان جميع المناطق الأخرى قررت تأجيل العودة إالي المدارس ما بين 18 يناير إلى 1 فبراير. ومن المقرر أن تبدأ الاحتجاجات وحشود الفلاش اليوم حيث يطلب الأطفال والطلاب والمعلمون ، من الشمال إلى الجنوب ، السماح لهم بالعودة إلى المدرسة.

    و شرحت الوزيرة انه من الصعب على الطلاب فهم سبب عدم عودتهم إلى المدرسة لان الذهاب الي المدرسة حق دستوري .. و اكدت ان "في المناطق ذات الخطوط الصفراء كل شيء مفتوح باستثناء المدرسة الثانوية .

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