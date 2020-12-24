لقاح فيروس كورونا فايزر يصل ايطاليا 26 ديسمبر

انسامد - 24 ديسمبر - كانون الاول - غادرت الشاحنات المحملة باللقاحات من مقر شركة فايزر في بلجيكامتوجهة الي ايطاليا حيث تصل الي ايطاليا يوم 26 ديسمبر .



كما تم تلقيح أول ممرضة في مستشفي سبالانزاني حيث تعالج كبار السن في المنزل.



سيتم بعد ذلك توزيع الجرعات على 21 موقعًا مرجعيًا رئيسيًا ، في ضوء يوم V الأوروبي يوم الأحد. يقول رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي ، إن الهدف "هو الوصول إلى تطعيم ما بين 10 أو 15 مليون مواطن مبدئيا. سيتم التطعيم الأول للعاملين الصحيين والضيوف والعاملين في المستشفيات في جميع المناطق يوم الأحد ..



