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لقاح فيروس كورونا فايزر يصل ايطاليا 26 ديسمبر
    انسامد - 24 ديسمبر - كانون الاول - غادرت الشاحنات المحملة باللقاحات من مقر شركة فايزر في بلجيكامتوجهة الي ايطاليا حيث تصل الي ايطاليا يوم 26 ديسمبر .

    كما تم تلقيح أول ممرضة في مستشفي سبالانزاني حيث تعالج كبار السن في المنزل.

    سيتم بعد ذلك توزيع الجرعات على 21 موقعًا مرجعيًا رئيسيًا ، في ضوء يوم V الأوروبي يوم الأحد. يقول رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي ، إن الهدف "هو الوصول إلى تطعيم ما بين 10 أو 15 مليون مواطن مبدئيا. سيتم التطعيم الأول للعاملين الصحيين والضيوف والعاملين في المستشفيات في جميع المناطق يوم الأحد ..

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