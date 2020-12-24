لقاح فيروس كورونا فايزر يصل ايطاليا 26 ديسمبر

انسامد - 24 ديسمبر - كانون الاول - غادرت الشاحنات المحملة
باللقاحات من مقر شركة فايزر في بلجيكامتوجهة الي ايطاليا حيث تصل
الي ايطاليا يوم 26 ديسمبر .
كما تم تلقيح أول ممرضة في مستشفي سبالانزاني حيث تعالج كبار السن
في المنزل.
سيتم بعد ذلك توزيع الجرعات على 21 موقعًا مرجعيًا رئيسيًا ، في
ضوء يوم V الأوروبي يوم الأحد.
يقول رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي ، إن الهدف "هو الوصول
إلى
تطعيم ما بين 10 أو 15 مليون مواطن مبدئيا.
سيتم التطعيم الأول للعاملين الصحيين والضيوف والعاملين في
المستشفيات في جميع المناطق يوم الأحد ..