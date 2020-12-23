ايطاليا:وزارة الداخلية تفرض اجراءات مشددة خلال عيد الميلاد

انسامد - 23 ديسمبر - كانون الاول - أرسلت وزارة الداخلية رسالة دورية إلى مسئولي الاقاليم تطلب منهم تنفيذ اراءات صارمة للتأكد من احترام القيود التي فرضتها الحكومة خلال فترة عيد الميلاد لمنع انتشار فيروس كورونا.



تؤكد الرسالة ان إيطاليا ستتحول كلها الي "منطقة حمراء" طوال أيام عطلة الكريسماس باستثناء أربعة أيام ، مما يعني أن الناس بحاجة إلى سبب قاهر للخروج من المنزل.



يُسمح لشخصين بالغين كحد أقصى وأطفالهم دون سن 14 عامًا بزيارة منزل شخص آخر.



كما دخل حظر التنقل بين المناطق ، باستثناء أسباب العمل أو الصحة أو غيرها من الحالات الضرورية ، حيز التنفيذ يوم الاثنين ويستمر حتى يوم 6 يناير وهو يوم عطلة وطنية.



تطالب الرسالة المعممة المحافظين بتنظيم نقاط تفتيش على الطرق السريعة وفي المناطق الحضرية لوقف انتهاكات القواعد وتجنب تجمعات مجموعات الأشخاص واحترام قواعد التباعد الاجتماعي .



