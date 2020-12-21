اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي اليوم لبحث تطورات فيروس كورونا

انسامد - 21 ديسمبر - كانون الاول - يعقدالاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا طارئا لبحث التطورات الاخيرة لفيروس كورونا و مدي فعالية التطعيم ضد المرض . من الجدير بالذكر ان كل دول اوروبا تقريبًا ، بما في ذلك إيطاليا ، تعليق الرحلات مع بريطانيا بسبب طفرة الفيروس التي اخذت في الانتشار بالفعل في القارة كماأعلنت إيطاليا أنها وجدت زوجًا إيجابيًا للمتغير الجديد.



المريض الذي تم العثور على جينوم فيروس سارس-كوفيد مع المتغير البريطاني لأول مرة في إيطاليا أيضًا.



دعت الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى اجتماع عاجل آلية إدارة الأزمات السياسية. يهدف الاجتماع إلى تنسيق استجابة الاتحاد الأوروبي بأكمله لمتغير الفيروس الجديد.



