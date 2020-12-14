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ايطاليا: بحث الوضع الصحي للبلاد خلال فترة الاعياد
    انسامد - 14 ديسمبر - كانون الاول - تقوم الحكومة الايطالية بتقييم الوضع الصحي في البلاد وامكانية تشديد إجراءات مكافحة العدوى في أيام العطلات والأيام التي تسبقها: الفكرة هي جعل إيطاليا بأكملها منطقة حمراء أو برتقالية في الأيام الأكثر عرضة للخطر ، مع السماح بالاسترخاء للبلديات الصغيرة. قالت مصادر حكومية انه يجري تقييم امكانية منح استثناءخاصا لأولئك الذين يعيشون في القرى التي يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة إمكانية السفر في حدود 30 كيلومترًا. الفرضية هي تبني قواعد متجانسة في جميع أنحاء إيطاليا ، مع تشديد الأحكام كما أعلنت ميركل أيضًا في ألمانيا ، لتجنب الموجة الثالثة.

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