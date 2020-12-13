الرئيس الجزائري يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أنسامد - 13 ديسمبر/ كانون الأول - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم / الأحد / تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" واقتراب عودته إلى الجزائر عائدا من ألمانيا، مشيرا إلى أنه يمضي فترة نقاهة قد تستمر "أسبوعا أو اثنين أو ثلاثة أسابيع".



وأضاف تبون في كلمة متلفزة نشرها على حسابه بموقع "تويتر" : اليوم بفضل الأطباء الجزائريين بالمستشفى العسكري والأطباء الألمان، بدأت طريق التعافي الذي قد يأخذ أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لكن إن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية.



وتابع : بعدي عن الوطن ليس معناه نسيان الوطن، فأنا أتابع يوميا كل ما يجري في البلاد وعند الضرورة أعطي تعليمات إلى الرئاسة.



