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كونتي:استئناف عاجل للمحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين

    أنسامد - 5 ديسمبر / كانون الأول - قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي "لنلقي نظرة على عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي،رحبت إيطاليا بإبرام اتفاقات إبراهيم ، التي تمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار الإقليمي ".

    في مداخلة أمام مؤتمر "حوار المتوسط 2020" في روما، الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع معهد الدراسات السياسية الدولية، ISPI أضاف كونتي " ومع ذلك ، فهي عملية يجب أن تدعم ، لا أن تحل محل ، استئناف عاجل لمحادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، والتي تعتبر أساسية لحل الدولتين ، وضمان سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ".

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