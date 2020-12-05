كونتي:استئناف عاجل للمحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين

أنسامد - 5 ديسمبر / كانون الأول - قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي "لنلقي نظرة على عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي،رحبت إيطاليا بإبرام اتفاقات إبراهيم ، التي تمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار الإقليمي ".



في مداخلة أمام مؤتمر "حوار المتوسط 2020" في روما، الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع معهد الدراسات السياسية الدولية، ISPI أضاف كونتي " ومع ذلك ، فهي عملية يجب أن تدعم ، لا أن تحل محل ، استئناف عاجل لمحادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، والتي تعتبر أساسية لحل الدولتين ، وضمان سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ".

