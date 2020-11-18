ماتاريلا يطالب الايطاليين بالاتحاد لمواجهة الوباء

انسامد - 18 نوفمبر - تشرين الثاني - قال الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا امام اجتماع اتحاد البلديات الإيطالية أن الوقت قد حان لوضع الأسس للتعافي من حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا في إيطاليا.



قال ماتاريلا امام اجتماع الاتحاد الإيطالي الذي يضم حوالي 8000 بلدية أن الاجتماع بواسطة الفيديو كونفرانس يعد دليلا وعلامة على الصعوبات التي نواجهها ، لكنه في الوقت نفسه يعرب عن الرغبة المشتركة في المضي قدمًا ، لمحاربة الوباء ، وتعزيز شبكات التضامن المتبادل لإرساء الأساس لإعادة تشغيل بلادنا ".



قال ماتاريلا إن الاتحاد كان أساسيًا في تشكيل حصن ضد الأزمة الاجتماعية التي تولدت عن تفشي الفيروس .



ودعا إلى إنهاء "الجدل غير اللائق الذي يسعى إلى الحصول على ميزة حزبية" في الجدل الدائر حول مكافحة فيروس كورونا..وقال إن التعددية يجب أن "تضاعف طاقاتها" وحذر من الانقسامات في المجتمع الايطالي.



قال ماتاريلا "دعونا ندرك خطورة هذا الوباء العالمي"..و طالب الاتحاد بعدم يجب التردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.



وقال إن المطلوب هو "تعاون مؤسسي مخلص لمواجهة الوباء الذي غير وتيرة الحياة.



واختتم ماتاريلا كلمته قائلا انه لا يجب ان نستسلم لهذا الوباء .



