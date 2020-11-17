كاميرات تسجل ثوران بركان كبير في إيطاليا

انسامد - 17 نوفمبر - تشرين الثاني - سجلت الكاميرات في إيطاليا الاثنين 16 نوفمبر ثوران بركان سترومبولي، أحد أكثر البراكين نشاطًا على وجه الأرض، حيث ارتفعت كميات كبيرة من الدخان والرماد إلى الجو.



ووفقا لخبراء البراكين، استأنف البركان نشاطه اخر مرة في الصيف الماضي يوم الأحد 19 يوليو 2020 (الساعة 7:23 بتوقيت موسكو)،بانفجار قوي تبعه ارتفاع عمود من الدخان الأسود. وقد صاحب ثوران البركان قذف أعمدة الرماد والرمال ومواد بركانية أخرى. وقد سجل الخبراء انفجارين قويين تسببا بهزات أرضية شعر بها سكان جزيرة سترومبولي والجزر المجاورة.



