إيطاليا تتوقع إنتاج لقاح لـكورونا خلال الربع الأول من 2021

أنسامد - 7 نوفمبر /تشرين الثاني - صرح نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري، اليوم الجمعة، بأنه من المتوقع بدء عملية الإنتاج الصناعي للقاح مرتقب ضد وباء "كوفيد-19" في الربع الأول من العام المقبل.



وقال المسؤول الإيطالي، في تصريح إذاعي أوردته وكالة أنباء (اكي) الإيطالية، "نحن في انتظار اكتمال المراحل التجريبية للقاح ليكون فعالا وآمنًا ويتم إنتاجه بكميات كبيرة وأوضح أن اللقاح متوفر حاليا فقط للمتطوعين الذين يكملون المرحلة التجريبية، لافتًا إلى أنه من ناحية الطاقة الإنتاجية للقاح وتوزيعه فلن تكتمل قبل الربع الأول من عام 2021.



