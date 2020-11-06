الشرطة الألمانية تفتش منازل أربعة أشخاص بسبب اعتداءات فيينا

أنسامد - 6 نوفمبر / تشرين الثاني - ذكرت وسائل إعلام المانية أن
الشرطة الألمانية قامت بعدة مداهمات صباح اليوم / الجمعة / في
إطار التحقيقات في الاعتداءات الارهابية التي وقعت في فيينا وأسفرت
عن مقتل ثلاثة أشخاص.
وأوضح موقع صحيفة "دي فيلت" وموقع "بيلد " نقلا عن الشرطة الجنائية
الفدرالية أن العمليات تجرى في ولايات ساكسونيا السفلى وهيسن
وشليزفيج-هولشتاين وتشمل منازل لأربعة أشخاص يشتبه في وجود صلات
بينهم وبين مرتكب هجوم فيينا.
وكانت السلطات النمساوية أعلنت أن فيينا تعرضت لهجوم إرهابي نفذته
مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، اسفر
عن مقتل ثلاثة أشخاص ووقوع مصابين.