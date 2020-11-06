الشرطة الألمانية تفتش منازل أربعة أشخاص بسبب اعتداءات فيينا

أنسامد - 6 نوفمبر / تشرين الثاني - ذكرت وسائل إعلام المانية أن الشرطة الألمانية قامت بعدة مداهمات صباح اليوم / الجمعة / في إطار التحقيقات في الاعتداءات الارهابية التي وقعت في فيينا وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.



وأوضح موقع صحيفة "دي فيلت" وموقع "بيلد " نقلا عن الشرطة الجنائية الفدرالية أن العمليات تجرى في ولايات ساكسونيا السفلى وهيسن وشليزفيج-هولشتاين وتشمل منازل لأربعة أشخاص يشتبه في وجود صلات بينهم وبين مرتكب هجوم فيينا.



وكانت السلطات النمساوية أعلنت أن فيينا تعرضت لهجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، اسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص ووقوع مصابين.



