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الشرطة الألمانية تفتش منازل أربعة أشخاص بسبب اعتداءات فيينا
    أنسامد - 6 نوفمبر / تشرين الثاني - ذكرت وسائل إعلام المانية أن الشرطة الألمانية قامت بعدة مداهمات صباح اليوم / الجمعة / في إطار التحقيقات في الاعتداءات الارهابية التي وقعت في فيينا وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

    وأوضح موقع صحيفة "دي فيلت" وموقع "بيلد " نقلا عن الشرطة الجنائية الفدرالية أن العمليات تجرى في ولايات ساكسونيا السفلى وهيسن وشليزفيج-هولشتاين وتشمل منازل لأربعة أشخاص يشتبه في وجود صلات بينهم وبين مرتكب هجوم فيينا.

    وكانت السلطات النمساوية أعلنت أن فيينا تعرضت لهجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، اسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص ووقوع مصابين.

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