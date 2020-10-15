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دي مايو : سنقوم بإعادة البحارة إلى الوطن
يتحدث الوزير عن قوارب الصيد العالقة في بنغازي
    أنسامد - 15 أكتوبر / تشرين الأول - قال وزير الخارجية لويجي دي مايو عن صيادون إيطاليون عالقون في بنغازي إنهم " في حالة جيدة " و " يعاملون بإنصاف "، وأن " هدفنا هو إعادتهم إلى الوطن بأسرع ما يمكن "، وذلك في إجابة أمام في البرلمان في روما على سؤال حول مركبي صيد عالقين في بنغازي لنحو 40 يوما بتهمة الصيد في المياه الليبية.

    وتابع " نحن نعمل على حل هذه الحالة الصعبة على مستويين: أحدهما يتمثل (...) من خلال عمل هيئاتنا الدبلوماسية والاستخبارات على اتصال في ليبيا مع مختلف المحاورين المحليين. الآخر في حوار مع شركاء دوليين لهم تأثير محدد على بنغازي ". وأوضح دي مايو " بالإضافة إلى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الفرنسي لو دريان والمشاورات الأخيرة في روما مع وزير الخارجية بومبيو ، أجريت مقابلات هاتفية مع نظيري الإماراتيين النيان والروسي لافروف ، حيث التقيت الأخير أمس خلال مهمتي في موسكو ، وطلبت من الوزراء الإماراتي والروسي على وجه الخصوص ممارسة نفوذهم المباشر وطمأنوني بأنهم يعملون على ذلك ".

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