مسؤول مستشفى ايطالي:يمكن أن يصبح وضع الفيروس متفجرًا

انسامد - 14 اكتوبر - تشرين الاول - اعربت إيمانويل كاتينا ، مديرة قسم العناية المركزة في مستشفى ساكو في ميلانو ، اليوم الأربعاء عن قلقها الشديد من أن المستشفيات لن تكون قادرة على التأقلم إذا استمرت الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في إيطاليا.



قالت كاتينا لشبكة سكاي ان "هناك مؤشرت تم تسجيلها مما يثير قلقا كبيرا"حول التطورات الاخيرة لانتشار المرض.



و اضافت انه إذا استمر هذا الاتجاه في الأيام والأسابيع المقبلة فان الوضع ينذر بالخطر مع احتمالية تفاقم الاوضاع بشكل مقلق... و تقول انه وفقا للمؤشرات الظاهرة فهي تشعرر كاتينا بالقلق من حدوث زيادة في الحالات حيث يصبح هذا الوضع شديد الانفجار .



