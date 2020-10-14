مسؤول مستشفى ايطالي:يمكن أن يصبح وضع الفيروس متفجرًا

انسامد - 14 اكتوبر - تشرين الاول - اعربت إيمانويل كاتينا ، مديرة
قسم العناية المركزة في مستشفى ساكو في ميلانو ، اليوم الأربعاء عن
قلقها الشديد من أن المستشفيات لن تكون قادرة على التأقلم إذا
استمرت الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في إيطاليا.
قالت كاتينا لشبكة سكاي ان "هناك مؤشرت تم تسجيلها مما يثير قلقا
كبيرا"حول التطورات الاخيرة لانتشار المرض.
و اضافت انه إذا استمر هذا الاتجاه في الأيام والأسابيع المقبلة
فان الوضع ينذر بالخطر مع احتمالية تفاقم الاوضاع بشكل مقلق... و
تقول انه وفقا للمؤشرات الظاهرة فهي تشعرر كاتينا بالقلق من حدوث
زيادة في الحالات حيث يصبح هذا الوضع شديد الانفجار .