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مسؤول مستشفى ايطالي:يمكن أن يصبح وضع الفيروس متفجرًا
    انسامد - 14 اكتوبر - تشرين الاول - اعربت إيمانويل كاتينا ، مديرة قسم العناية المركزة في مستشفى ساكو في ميلانو ، اليوم الأربعاء عن قلقها الشديد من أن المستشفيات لن تكون قادرة على التأقلم إذا استمرت الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في إيطاليا.

    قالت كاتينا لشبكة سكاي ان "هناك مؤشرت تم تسجيلها مما يثير قلقا كبيرا"حول التطورات الاخيرة لانتشار المرض.

    و اضافت انه إذا استمر هذا الاتجاه في الأيام والأسابيع المقبلة فان الوضع ينذر بالخطر مع احتمالية تفاقم الاوضاع بشكل مقلق... و تقول انه وفقا للمؤشرات الظاهرة فهي تشعرر كاتينا بالقلق من حدوث زيادة في الحالات حيث يصبح هذا الوضع شديد الانفجار .

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