كونتي:لن يكون هناك اغلاقا كاملا جديدا لتصاعد كورونا

انسامد - 13 اكتوبر - تشرين الاول - قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إنه لا توجد فرصة امام حكومته لفرض إغلاقًا وطنيًا جديدًا بسبب لتصاعد حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا.



وقال كونتي للصحفيين في تارانتو "استبعدت عمليات الإغلاق وأقول ذلك بعد اجراء الدراسة المطلوبة".



و اضاف "إذا استمر منحنى العدوى في الارتفاع ، فسيكون من الممكن اعتبار عمليات الإغلاق مقصورة على مناطق محددة".



وقال كونتي أيضًا إن مديره التنفيذي سيحاول التوقيع على مرسوم لتطبيق توصية لجنة الخبراء الفنيين التايعين لوزارة الصحة لتقليل فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا من 14 إلى 10 يومًا واتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى مكافحة العدوى.



وقالت المصادر إن الهدف هو تجنب الاضطرار إلى فرض إغلاق جديد أو إجراءات أخرى من شأنها إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد.



في غضون ذلك ، أوضحت وزارة الداخلية أنه تم اعتماد مرسومًا آخر يلزم بارتداء أقنعة الوجه في الخارج لا ينطبق على الأشخاص الذين يمارسون رياضة الركض ، لكنه ينطبق على أولئك الذين يتنزهون. كان هناك ارتباك حول المقصود بالمرسوم عندما قال إن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة رياضية معفاة.



