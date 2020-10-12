ايطاليا:خفض الحجر الصحي الي 10 ايام

انسامد - 12 اكتوبر - نشرين الاول - قررت اللجنة العلميةالفنية التابعة لوزارة الصحة الايطالية خفض فترة الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا بالاضافة لاجراء مسحة واحدة للمصابين الايجابيين ..



كما سمحت اللجنة للرياضيين والعدائين بعدم ارتداء الكمامة اثتاءالتمارين.



عقب اجتماعها امسلبحث اخرمستجدات فيروس كورونا ان المسحة ستجري للمخالطين للحالات الايجابية ويمكن لاطباءالاسرة اطباء الاطفال اجرائها.



وقالت اللجنة انه بعد قضاء فترة 21 يوما في العزل سيتم اجراء اختبار اخير و حتي لو كان ايجابيا لن يتم عزل الحالات .. و قد تم تعديل بروتوكول التعاطي مع الفيروس بخفض فترة العزل الي 10 ايام يليها اخذ المسحة ولو كانت ايجابية يستكمل المريض العزل لمدة 7 ايام اخري ويجري اختبارا اخر ولو كان ايجابيا يعزل لمدة 4 ايام اضافية واخد اخر مسحة وبعدها يخرج المريض من العزل حتي لو كانت المسحة ايجابية حيث يري الاطباء ان الفيروس يكون في اضعف حالاته ولن يتسبب المريض في نقل العدوي للاخرين.



