ليبيا : رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي

أنسامد- 11 أكتوبر/ تشرين الأول - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة اعتبارا من اليوم الأحد بعد التوصل إلى اتفاق مع حرس المنشآت النفطية.



وقالت في بيان لها : تعلن المؤسسة الوطنية للنفط بأنها توصلت إلى اتفاق شرف بمقتضاه يُلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية وبما يمكن المؤسسة الوطنية للنفط من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من حقل الشرارة النفطي.



وأضافت أنها أصدرت تعليماتها إلى مُشغل الحقل شركة أكاكاوس لمباشرة ترتيبات الإنتاج، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.



وأشارت إلى أنها تناولت برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مسألة الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية في الاجتماعات التي استضافتها الغردقة الشهر الجاري، والتي ساهمت وبشكل إيجابي في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له.



وثمنت المؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية، وتعهدت بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات تتعلق بمهام ومسؤوليات تمس اختصاصها مؤكدة أن التصرف في الإيرادات النفطية مسألة تختص بها السلطة التنفيذية في البلاد.



