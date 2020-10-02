دي مايو: استقالة السراج مرهونة بتشكيل هيكل مؤسسي جديد

أنسامد- 2 أكتوبر/ تشرين الأول - صرح وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم / الجمعة / أن اعتزام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج الاستقالة مرهون بإنشاء كيان مؤسسي جديد في ليبيا.



وأضاف دي مايو خلال لقائه في روما مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أن قرار فايز السراج الاستقالة من منصبه هو خيار يتسم بالشجاعة والمسؤولية.



وتابع وزير الخارجية الايطالي : لكن هذا الخيار مرهون بإنشاء كيان مؤسسي جديد في ليبيا. يبقى دور السراج أساسيا إلى ان تتوصل الاطراف الى اتفاق في هذا الشأن.



