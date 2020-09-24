ماتاريلا ردا على جونسون: " إن الإيطاليين يحبون الحرية أيضا"

أنسامد - 24 سبتمبر /أيلول - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الخميس إن الشعب الإيطالي يعتز بالحرية مثل أي دولة أخرى بعد أن خفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مؤخرًا معدلات الإصابة بفيروس COVID-19 المتزايدة في المملكة المتحدة إلى حب الحرية الفائق في البلاد.



وقال ماتاريلا للصحفيين خلال زيارة لمدينة ساساري في سردينيا عندما سئل عن تصريحات جونسون "نحن الإيطاليين نحب الحرية أيضا.ولكن الجدية عزيزة علينا أيضا".



وردا على سؤال في البرلمان يوم الثلاثاء عن سبب أداء ألمانيا وإيطاليا بشكل أفضل لاحتواء الفيروس ، قال جونسون: "هناك فرق مهم بين بلدنا والعديد من البلدان الأخرى حول العالم: بلدنا بلد محب للحرية.



وتابع "إذا نظرنا إلى تاريخ هذا البلد على مدى 300 عام الماضية ، فإن كل تقدم تقريبا ، من حرية التعبير إلى الديمقراطية ، جاء من هذا البلد .من الصعب أن نطلب من السكان البريطانيين الالتزام بشكل موحد بالإرشادات بالطريقة الضرورية".



